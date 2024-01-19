СМИ: в Киеве переименовали пять библиотек

По информации агентства Укринформ, они ранее носили имена российских писателей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Городской совет Киева переименовал пять библиотек в столице Украины, в частности, носивших ранее имена российских писателей. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Так, библиотека имени Константина Симонова теперь будет называться Библиотека на Воскресенке, библиотеку имени Владимира Маяковского переименовали в "Библиотеку на Русановке", библиотека имени Максима Горького теперь носит имя Николая Кулиша. Детская библиотека имени пионера-героя Володи Дубинина переименована в "Библиотеку имени Дмитрия Билоуса для детей", а библиотека имени Николая Чернышевского стала "Библиотекой на Дегтяревской".

После госпереворота 2014 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.