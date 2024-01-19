Politico: Трамп и Джонсон избегают контактов с представителями Киева

По информации газеты, отсутствие взаимодействия кажется намеренным

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США, американский экс-президент Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщила американская газета Politico.

"Между украинскими официальными лицами и командами Трампа и Джонсона нет стабильной связи, - приводит издание слова своего источника. - Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может - мы надеемся - измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп, Джонсон избегают".

Трамп 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По результатам голосования он получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США. Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.