Al Jazeera: при израильском обстреле на севере сектора Газа погибли не менее 12 человек

По данным телеканала, под обстрел попал жилой дом, расположенный неподалеку от медицинского комплекса "Аш-Шифа"

КАИР, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате израильского обстрела на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, под обстрел попал жилой дом, расположенный неподалеку от медицинского комплекса "Аш-Шифа".

Палестинское информационное агентство WAFA со своей стороны сообщает о четырех погибших и нескольких раненых в результате ударов Израиля по жилому кварталу города Хан-Юнис, расположенного в южной части палестинского анклава. Кроме того, по информации источников агентства, израильские силы обстреляли южные окрестности Хан-Юниса фосфорными снарядами.

WAFA также передает, что в городе Газа израильтяне осадили несколько школ, где находятся тысячи перемещенных лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.