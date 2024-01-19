Экс-разведчик Риттер осудил Геращенко за критику слов Лаврова

Позиция главы МИД РФ о сплоченности российского общества политически и культурно обоснована, отметил бывший американский разведчик и инспектор ООН

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Позиция главы МИД РФ Сергея Лаврова о сплоченности российского общества политически и культурно обоснована, несмотря на украинскую критику. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер, отвечая на утверждения советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

"Что присуще культуре России? Интеллектуальная основа - Толстой, Пушкин, Достоевский и другие, художественное звучание - Чайковский, Рахманинов, Шостакович и иные [творцы], нравственность - русская православная вера, историческая достоверность - нет разрушенных памятников или выдуманной истории. А также наличие политической обоснованности, то есть все то, что не свойственно бандеровцам", - заявил Риттер в социальной сети X (Twitter).

18 января Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что СВО сплотила общество в России и способствовала его очищению от не ощущающих причастность к российской культуре и истории людей.

Геращенко прокомментировал выступление главы МИД РФ, утверждая, что российская культура якобы базируется на негативных аспектах.