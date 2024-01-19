В Японии сообщили о роспуске фракции экс-генсека правящей партии страны

Тосихиро Никаи извинился перед народом и однопартийцами

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Внутрипартийная фракция бывшего генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи будет распущена на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. Об этом Никаи сообщил на пресс-конференции в Токио.

"Чтобы вернуть доверие [граждан] к политике, мы пришли к выводу, что распустим фракцию, и только что получили одобрение наших членов", - сказал он. По словам экс-генсека, его фракция за время своей деятельности выдвинула и реализовала различные политические предложения, продвигающие внутренний туризм, восстановление региональных экономик и т. д. "Как председатель фракции я остро осознаю свою ответственность и искренне извиняюсь перед народом и однопартийцами, которые меня поддерживали", - добавил Никаи.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что обдумывает возможность роспуска фракции в ЛДП, которую он возглавлял до декабря 2023 года

Токийская прокуратура предъявила обвинения двум бывшим и одному действующему бухгалтеру трех фракций Либерально-демократической партии, включая фракцию Никаи, группу, которую возглавлял Кисида и еще одну фракцию, которой руководил бывший премьер Синдзо Абэ (1954-2022).

Скандал с отчетностью

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%. Из-за него 15 членов фракции Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должности заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийной руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.