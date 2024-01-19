19 января, 08:18
Палестино-израильский конфликт

В Испании заявили, что расширение конфликта на Ближнем Востоке стало бы катастрофой

Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес призвал к постоянному прекращению огня

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает реальным риск расширения ближневосточного конфликта, что стало бы настоящей катастрофой.

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Отвечая на вопрос о существовании риска распространения конфликта на других фронтах, дипломат сказал: "Да, конечно, [это] риск, за которым я очень слежу и который меня очень беспокоит". "Поэтому мы призываем к постоянному прекращению огня", - добавил он. "Я считаю, что если конфликт распространится на Ливан, то это будет настоящая катастрофа, - уточнил министр в интервью радиостанции RNE. - Риск есть во многих других местах, он есть в Красном море". 

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