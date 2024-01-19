Французский политик назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал распустить ЕС

Лидер партии Франции "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что "принадлежность к ЕС выражается в подчинении и унижении" стран-членов

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумием резолюцию Европарламента (ЕП) с критикой Венгрии.

"Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее. ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Венгрия больше не получала европейские средства, поскольку это государство осмелилось принять закон о "национальном суверенитете" против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО. Из-за этого на страну могут подать в суд", - написал он в X.

По мнению Филиппо, "принадлежность к ЕС выражается в подчинении и унижении" стран-членов. На этом фоне политик призвал к выходу Франции из сообщества.

17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых несколько евродепутатов предложили продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. 18 января Европарламент принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в "систематическом подрыве основополагающих ценностей" Евросоюза. Он также призвал Евросовет начать против Венгрии расследование в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению этой страны права голоса в сообществе.

Документ, который был принят в Европарламенте 345 голосами против 104, не имеет обязательной силы для лидеров стран ЕС. Он носит рекомендательный характер, но в то же время усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 1 февраля. На этой встрече вновь будет обсуждаться вопрос о финансировании Украины. На предыдущем совещании ЕС 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал принятие поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавших выделение Украине €50 млрд.