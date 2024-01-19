Премьер Греции выразил уверенность, что ЕС примет решение о помощи Украине в феврале

Кириакос Мицотакис отметил, что верит в существование способа "дать ответ на некоторые озабоченности Венгрии"

АФИНЫ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что 1 февраля ЕС примет решение о выделении €50 млрд помощи Украине. По его мнению, если понадобится, то это решение одобрят 26 стран в обход позиции Венгрии.

"Я совершенно уверен, что это удастся. На уровне Европейского совета есть понимание, что это решение должно быть принято 1 февраля. И я вполне уверен, что переговоры продвинулись и мы сможем преодолеть препятствие от Венгрии и достичь соглашения", - сказал премьер в интервью телеканалу CNN на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ведущий спросил Мицотакиса, означает ли это, что Венгрия найдет дипломатический способ поддержать решение, или в конечном итоге у ЕС будет своего рода план Б с откладыванием финансирования. "Когда есть план Б, всегда легче достичь плана А, - ответил премьер. - Поэтому мы знаем, что есть альтернативное решение. Если понадобится, договорятся только 26 [стран]. Это будет сложнее, потребуется больше времени. Тем не менее я верю, что есть способ дать ответ на некоторые озабоченности Венгрии, и существует общее понимание того, что соглашение должно быть заключено сейчас и оно будет достигнуто 1 февраля".

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.

По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины. Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. В то же время он предупредил, что если его мнение не будет учтено, то он вновь использует право вето на решения всего Евросоюза. По его словам, в этом случае процесс финансирования Украины "придется остановить".

Однако глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш позднее заявил на встрече с журналистами, что Венгрия не считает трагедией отсутствие согласия в Евросоюзе по вопросу о финансировании Украины и допускает, что решение об этом будет достигнуто без участия Будапешта. По словам Гуйяша, решение этого вопроса может быть найдено "другими 26 членами Евросоюза". В то же время "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе", добавил глава канцелярии премьера.