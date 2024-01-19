Глава Мюнхенской конференции дал понять, что РФ на форуме снова не будет

Кристоф Хойсген отметил, что президента России Владимира Путина не примут из-за его возможного ареста

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген дал понять, что официальных представителей России на форуме в этом году (16-18 февраля) снова не будет.

В подкасте медийного холдинга Table.Media, отвечая на вопрос, может ли быть в рамках конференции разработан мирный план по Украине, он сказал: "Что значит мирный план? Для него нужны обе стороны". "А [президента России] Владимира Путина мы не примем. Путин был бы здесь арестован. Так что этого не будет", - утверждал Хойсген.

"Я надеюсь на усиление сигнала о том, что мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется. Тем самым мы и внесем вклад в заключение мира", - заявил он. Глава форума считает, что Москва будет заинтересована в переговорах только в том случае, если будет видеть непрекращающуюся поддержку Киева со стороны Запада.

Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы имевшей место незаконной депортации украинских детей. Как указывал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, и никогда не выступали против их воссоединения с семьями.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В 2023 году ее официальных представителей также не пригласили.