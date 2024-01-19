Глава Мюнхенской конференции хочет оживить на форуме "Веймарский треугольник"

Кристоф Хойсген считает очень важным снова расширить германо-французскую пару, дополнив ее Польшей

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген намерен на форуме придать новый импульс "Веймарскому треугольнику" (Германия, Франция и Польша). На конференцию приглашены канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я считаю очень важным снова расширить германо-французскую пару, дополнив ее Польшей как самой крупной страной в Восточной Европе. Если это получится, то это было бы прекрасно. Приглашение в силе", - заявил Хойсген в подкасте медийного холдинга Table.Media.

Конференция пройдет 16-18 февраля и станет юбилейной, 60-й по счету. На ней также ожидаются вице-президент США Камала Харрис и министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы соберем политиков, военных и представителей гражданского общества, чтобы они могли обсудить, есть ли проблеск надежды [для мира]", - сказал Хойсген.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.