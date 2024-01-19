Главы МО Израиля и США обсудили ситуацию в Газе, ХАМАС и "Хезболлах"

Йоав Галант отметил решимость страны продолжать действовать до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны - уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином войну против радикалов в секторе Газа и ситуацию на северных границах еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Министр проинформировал Остина об оперативных событиях в ходе войны, включая продолжающиеся военные усилия по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов ХАМАС по всему сектору. Галант подчеркнул решимость Государства Израиль продолжать действовать до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны - уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа", - говорится в сообщении. "Стороны также обсудили гуманитарную ситуацию и меры, принимаемые Армией обороны Израиля по отделению гражданского населения [сектора Газа] от террористов, - добавили в пресс-службе.

"Галант также поднял вопрос об угрозе, исходящей от [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" на северных границах Израиля <...> и подчеркнул приоритетность возвращения перемещенных лиц в свои дома в этом районе [на севере Израиля], подтвердил предпочтение дипломатических каналов [для решения вопроса] при сохранении военной готовности", - продолжили в Минобороны. Галант "выразил признательность Остину за поддержку администрации США в это время", - добавили в ведомстве.