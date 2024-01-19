Глава оппозиции Израиля: гражданский аппарат ПНА подойдет для будущего управления Газой

Яир Лапид также призвал сменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не дожидаясь завершения войны в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Гражданский аппарат Палестинской национальной администрации после реформирования может быть задействован в управлении сектором Газа, когда закончится война, но создание палестинского государства в анклаве едва ли возможно. Такое мнение выразил в интервью радиостанции Kan лидер израильской оппозиции и глава партии "Еш атид" Яир Лапид.

"Если Палестинская [национальная] администрация проведет реальные реформы в вопросах, связанных с подстрекательством [против Израиля] и коррупцией, ее гражданский аппарат может быть в будущем задействован в некоторых компонентах [управления сектором] Газа", - сказал Лапид. Он отметил, что "у власти в секторе Газа находятся 26 тыс. чиновников, которые способны убирать мусор и переводить людей через дорогу". Вместе с тем Лапид добавил, что "сомневается, что кто-то думает, что будет создано палестинское государство в Газе".

Глава оппозиции также призвал "сменить [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху", не дожидаясь завершения войны в секторе Газа. "Нам нужны перемены", - подчеркнул Лапид. По его мнению, "премьер-министр не может управлять войной", а Израилю необходимо "сильное и эффективное правительство". "Это можно сделать в кратчайшие сроки", - добавил он.