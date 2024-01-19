В Израиле заявили, что пропустили 400 грузовиков с гуманитарным грузом на север Газы

Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях заявило, что страна не препятствовала и не будет препятствовать предоставлению гумпомощи жителям Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Власти Израиля за последние недели пропустили более 400 грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) при Минобороны.

"За последние несколько недель более 400 грузовиков с гуманитарной помощью были успешно доставлены в северную часть Газы", - говорится в сообщении, размещенном в X. "Израиль не препятствовал и не будет препятствовать предоставлению продовольствия или любой другой гуманитарной помощи жителям Газы", - добавили в КОГАТ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.