Экс-глава Минобороны Украины восстановил право на адвокатскую деятельность

Алексей Резников был отправлен в отставку в сентябре 2023 года на фоне крупных коррупционных скандалов в ведомстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который был отправлен в отставку в сентябре 2023 года на фоне серии крупных коррупционных скандалов в ведомстве, восстановил право на осуществление адвокатской практики. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 16 января на основании его заявления", - говорится в сообщении на сайте организации.

В ассоциации добавили, что изменения внесены в карточку Резникова в Едином реестре адвокатов Украины. Экс-министр приостановил свое право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года, когда был назначен вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции. До назначения в кабмин Резников - юрист по образованию, получил свидетельство адвоката в 1994 году - работал в юридических фирмах.

В ноябре 2021 года Резников возглавил Минобороны. В 2023 году ведомство оказалось втянуто в несколько скандалов, связанных с непрозрачными закупками продовольствия по завышенным ценам, не отвечавших заданным характеристикам бронежилетов, а также зимней амуниции, которая не соответствовала заявленным температурным режимам. В отставку были отправлены некоторые высшие чиновники Минобороны, некоторым из них предъявили обвинения. Однако самому министру поначалу удавалось оставаться в стороне от этих скандалов.

Как отмечали многие украинские аналитики, истории с непрозрачными закупками не только понижали рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияли на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит, - Запад активно настаивает на искоренении коррупции и демонстрации реальных результатов. На этом фоне президент Украины заменил Резникова на нынешнего министра обороны Рустема Умерова.

В СМИ высказывали предположения, что Резников может быть назначен послом в Великобритании. Он сам отказывался комментировать эту информацию, а назначения на данный момент не последовало.