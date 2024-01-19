В правящей партии Японии решили распустить фракцию бывшего премьера Абэ

Бывший генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи ранее объявил о роспуске фракции, которой он руководил внутри партии

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Фракция правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которой при жизни руководил бывший премьер-министр Синдзо Абэ, будет распущена из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. Соответствующее решение приняли ее члены на состоявшемся собрании, передает телеканал NHK.

"Я хотел бы принести свои глубочайшие извинения за то, что я предал доверие народа и всех имеющих отношение к ЛДП, упустив из отчета о доходах и расходах большой объем информации. Как председатель я глубоко сожалею о том, что мог бы сделать больше для того, чтобы это предотвратить", - заявил на собрании бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Рю Сионоя.

Ранее бывший генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи также объявил о роспуске фракции, которой он руководил внутри партии.

Токийская прокуратура предъявила обвинения двум бывшим и одному действующему бухгалтеру трех фракций Либерально-демократической партии, включая фракцию Никаи, группу, которую возглавлял премьер-министр Фумио Кисида и еще одну фракцию, которой руководил бывший премьер Синдзо Абэ (1954-2022).

Скандал с отчетностью

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%. Из-за него 15 членов фракции Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должности заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийной руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.