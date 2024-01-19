В Швеции вновь начала действовать гражданская служба по призыву

С осени курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям для спасательных служб будут проходить под эгидой Управления общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Швеция с пятницы восстанавливает гражданскую службу по призыву, на которую могут быть зачислены и призваны на переподготовку лица, уже прошедшие соответствующую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения. Об этом сообщает правительственная канцелярия со ссылкой на решение кабинета от 21 декабря 2023 года.

С осени 2024 года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям для спасательных служб будут проходить под эгидой Управления общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, поясняется в заявлении канцелярии. "В сфере электроснабжения люди с соответствующими навыками в будущем смогут зарегистрироваться на госслужбу. Это означает, что на государственную службу могут быть поставлены на учет люди, имеющие соответствующее образование, но не работающие в этих отраслях", - отмечается в сообщении.

"Чтобы функции социального значения могли работать даже в случае повышенной готовности и даже войны, необходимо кадровое обеспечение. Сегодняшнее восстановление [гражданской службы] является важным шагом на пути к этому", - заявил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

"Гражданская обязанность" с ее продолжительной базовой подготовкой заменила в 1995 году как часть "тотальной обороны" существовавшую тогда "подготовку без оружия" и просуществовала до 2008 года, после чего "гражданскообязанные" больше не готовились. Признанный годным для "тотальной обороны" призывник мог тогда быть зачислен либо на военную службу, либо на гражданскую.

Наибольшего масштаба альтернативная служба достигла к концу 1990-х годов, когда правительство стремилось ежегодно готовить для нее 10 тыс. человек. Последующее сворачивание этой системы произошло из-за сокращения финансирования и изменения глобальных предпосылок для гражданской обороны.