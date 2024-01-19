Генсек СНГ заявил, что Запад сам заставил страны Содружества усилить взаимодействие

Товарооборот между странами СНГ после введения санкций возрос примерно на 30%, сказал Сергей Лебедев

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Западные страны сами заставили членов Содружества Независимых Государств (СНГ) усилить взаимодействие. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы вынуждены сейчас активизировать наше сотрудничество. Для этого есть и исторические предпосылки, и объективная необходимость, но так называемый коллективный Запад сам заставил нас крепче взаимодействовать, объединять наши усилия", - сказал он в интервью телеканалу "Мир-24".

По словам генсека Содружества, в первую очередь это относится к России и Белоруссии, "которые наиболее оказались подвергнуты действию этих необоснованных, противоправных санкций". "Результатом действия этих санкций, результатом этого давления жуткого в нарушение всех норм международного права стало сплочение наших усилий и преодоление экономических трудностей", - заявил Лебедев.

"Цифры говорят сами за себя: товарооборот после введения санкций между странами СНГ возрос где-то <...> на 30%", - отметил он. Генеральный секретарь проинформировал о том, что в первую очередь активизировалось сотрудничество стран СНГ в инновационной сфере.