СНГ будет приглашать страны вступать в организацию по русскому языку

Генсек Содружества Сергей Лебедев отметил, что в мире много стран, в которых русский язык занимал раньше важное место в общественной жизни и где до сих пор сохраняется к нему интерес

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) будет направлять приглашения странам вступить в Международную организацию по русскому языку. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я как генеральный секретарь исхожу из того, что мы будем приглашать. А это уже право других государств или общественных организаций - присоединяться к деятельности организации по русскому языку или нет", - сказал он в интервью телеканалу "Мир-24".

Лебедев отметил, что в мире "достаточно много стран, в которых русский язык занимал раньше важное место в общественной жизни и где до сих пор сохраняется интерес к русскому языку". "Я в первую очередь назову так называемые славянские государства. Это и та же Украина, которая сейчас свернула свое участие, но не вышла из СНГ <...>, это балканские государства. Это Словакия, Словения, Чехия, Польша", - сказал он.

"Провозгласив свободу присоединения к нашей организации, мы очень надеемся, что другие государства ею воспользуются", - добавил генеральный секретарь.

В начале ноября 2023 года Лебедев сообщил, что в СНГ надеются на то, что Международная организация по русскому языку начнет работу в 2024 году. Он проинформировал о том, что продолжаются "подготовительные мероприятия по созданию этой организации", секретариат которой будет размещаться в Сочи.

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, с инициативой о создании которой в 2022 году выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, был подписан главами государств - участников СНГ на встрече в Бишкеке 13 октября 2023 года. Президент России Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что новая структура "не будет ограничена пространством Содружества" и будет открыта для присоединения всех желающих государств. Концепция председательства РФ в СНГ в 2024 году предполагает, что проекты, способствующие продвижению русского языка как языка межнационального общения в странах Содружества, будут продолжены.