CNN: США хотят направить Киеву как можно больше помощи до января 2025 года

Важно не только выделить деньги, но и использовать их до президентских выборов, рассказал телеканалу американский чиновник

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Вашингтон хочет попытаться направить Украине как можно больше помощи до января 2025 года, опасаясь возможного переизбрания экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена и Конгресс начали обсуждать эту перспективу в 2023 году. Белый дом, штаб-квартира НАТО и Киев "ясно осознают", что, если Трамп победит на выборах в ноябре, он скорее всего сократит помощь Украине.

"Важно не только выделить деньги, но и использовать их до выборов, потому что Трамп сможет заблокировать любые еще не израсходованные средства, выделенные на 2024 финансовый год", - сказал CNN неназванный американский чиновник.

Отмечается, что, по оценкам западных стран, конфликт на Украине продлится еще от двух до пяти лет.