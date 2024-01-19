Нидерланды призвали Израиль снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа

И.о. премьер-министра Марк Рютте также рассказал, что обсудил с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху вопрос допуска значительно больших объемов гумпомощи в регион

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Израиль должен значительно снизить интенсивность боевых действий в ходе операции в секторе Газа. Об этом заявил и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте после телефонной беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"ХАМАС должен как можно скорее освободить всех заложников, - отметил он в X. - В то же время Израиль должен резко снизить интенсивность боевых действий в рамках своих операций, поскольку это ведет к слишком большим жертвам среди ни в чем не повинного гражданского населения".

И. о. премьера Нидерландов также призвал Израиль допустить в Газу значительно больше гуманитарной помощи, причем как можно быстрее. "Мы обсудили конкретные меры, которые позволят сделать это возможным, - заметил Рютте. - Ситуация требует немедленной гуманитарной паузы".