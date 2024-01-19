СБУ передала в суд дело против спикера парламента Чечни

Магомеда Даудова намерены заочно осудить по трем уголовным статьям

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд дело против председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, его намерены заочно осудить по трем уголовным статьям.

"Служба безопасности завершила расследование в отношении главы парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, <...> обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении Telegram-канала СБУ.

Уточняется, что Даудову предъявлены обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании и подготовке вооруженного конфликта, а также в оправдании действий РФ в отношении Украины.

СБУ заочно предъявила Даудову обвинения еще в апреле прошлого года. В материалах дела учли факты посещения им Лисичанска, Мариуполя и Попасной. В ответ на обвинения Даудов заявил, что намерен также побывать в Одессе, Львове, Луцке, Харькове и Киеве.