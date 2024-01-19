Британия заявила, что сделает все для обеспечения безопасности Кипра

По словам министра обороны Гранта Шэппса, оружие йеменских повстанцев-хуситов "не смогло достичь даже Израиля"

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Британские власти сделают все необходимое для обеспечения безопасности Кипра. Об этом заявил журналистам глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом и новым министром обороны страны Василисом Палмасом. Вопрос о безопасности острова был задан в связи с тем, что британские самолеты, наносившие вместе с американцами удары по объектам движения "Ансар Аллах" в городах Йемена, взлетали с военной базы Великобритании Акротири на Кипре.

Шэппс в этой связи заметил, что оружие йеменских повстанцев-хуситов "не смогло достичь даже Израиля" и не представляет непосредственной опасности для Кипра. "Они определенно не смогли добраться до Кипра", - указал министр. "Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность Кипра, что отвечает общим интересам", - подчеркнул Шэппс. "Мы понимаем, что вы находитесь в непростом районе, и хотим сделать все возможное, чтобы облегчить ситуацию", - добавил он.

Ранее МИД Кипра заявил, что страна не участвует ни в каких военных операциях и находится в постоянном контакте с британскими властями по поводу использования ими своих баз на острове. Акротири является суверенной территорией Великобритании, и власти в Лондоне формально не обязаны информировать кипрское правительство о своей деятельности на этом военном объекте.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.