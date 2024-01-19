Индия заявила, что палестино-израильский конфликт нужно решать на принципе двух государств

Тогда палестинский народ сможет жить в пределах безопасных границ, считает глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Решение палестино-израильского конфликта следует искать, основываясь на принципе сосуществования двух государств. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая в Уганде на саммите Движения неприсоединения.

"Мы должны искать решение, основанное на принципе двух государств, при котором палестинский народ сможет жить в пределах безопасных границ. Наши коллективные усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать это осуществимым", - приводит слова министра индийский МИД.

"Этот гуманитарный кризис требует устойчивого решения, которое обеспечит немедленную помощь тем, кто пострадал больше всего. Мы также должны четко понимать, что терроризм и захват заложников неприемлемы. В то же время международное гуманитарное право всегда должно соблюдаться всеми государствами. Также крайне важно, чтобы конфликт не распространялся внутри региона или за его пределы", - указал Джайшанкар.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.