Сийярто сообщил, что встретится с Кулебой и Ермаком 29 января в Ужгороде

Стороны планируют обсудить весь спектр вопросов отношений между двумя Венгрией и Украиной

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретится 29 января с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком, чтобы обсудить весь спектр вопросов отношений между двумя странами. По словам руководителя венгерского внешнеполитического ведомства, переговоры между ними состоятся в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) отметил, что разговаривал по телефону с Ермаком, когда возвращался в Будапешт из Афин с регионального совещания по энергетике. По его словам, беседа состоялась "в рамках подготовки к личной встрече в Ужгороде, которая теперь окончательно назначена на 29 января".

"На встречу, которая состоится через полторы недели, украинцы направят сильную делегацию, поскольку мой коллега - министр иностранных дел [Украины Дмитрий Кулеба] - будет присутствовать там вместе с главой офиса президента, - написал глава МИД. - Надеюсь, что на этой встрече мы сможем успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в частности вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у нее в прошлом, а также долгосрочное развитие отношений между двумя странами".

О встрече Орбана с Зеленским

Ранее Сийярто уже говорил о подготовке встречи в Ужгороде, но первоначально речь шла о том, что туда прибудет только Кулеба. Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, Ермак также выразил намерение участвовать в этих переговорах и в Будапеште ответили, что не возражают.

Сийярто также отмечал, что может обсудить на переговорах в Ужгороде подготовку к встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил журналистам 18 января, что Будапешт никогда не уклонялся от такой встречи, но она состоится только в том случае, если сможет принести конкретные результаты, в том числе в деле мирного урегулирования украинского конфликта и возвращения прав венгерскому меньшинству в Закарпатье.

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, и в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

На пресс-конференции по итогам года 21 декабря венгерский премьер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он это приглашение, но добавил, что встреча с Зеленским должна быть подготовлена. Он уточнил, что заняться этим поручено министрам иностранных дел Венгрии и Украины, однако, когда может состояться такая встреча, пока не решено.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.