Президент Шри-Ланки считает, что Движение неприсоединения должно стать влиятельным блоком

Это не группа слабых государств, поскольку некоторые продемонстрировали хорошие темпы экономического развития, отметил Ранил Викрамасингхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Движение неприсоединения должно заново обрести себя, стать влиятельным блоком, который будет отстаивать интересы глобального Юга в меняющемся мире. Об этом заявил президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, выступая на 19-м саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Опыт показывает нам, что для достижения успеха нам необходимо сильное и единое Движение неприсоединения, которое будет способствовать созданию лучшего мира для всех. Для этого нам придется заново изобрести себя", - сказал он.

По словам Викрамасингхе, Движение неприсоединения больше не представляет собой группу слабых государств, так как некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки продемонстрировали хорошие темпы экономического развития. "Мы видим среди нас растущих претендентов на статус лидера в глобальных делах. Они должны быть готовы взять на себя лидерство. Более того, мы должны сыграть жизненно важную роль, поскольку геостратегическое соперничество в политическом, экономическом, технологическом и военном плане становится все более выраженным среди бывших и новых претендентов на статус крупной державы", - отметил он.

Как считает президент Шри-Ланки, Движение неприсоединения должно превратиться "в крупнейший блок, представляющий глобальный Юг". Среди главных целей движения он назвал противодействие "распространению соперничества между крупными державами, включая принуждение государств, не выполняющих обязательств", построение многополярного мира, "который будет включать в себя политические, экономические, социальные устремления стран глобального Юга", а также смягчение последствий изменения климата.

"Давайте преобразимся из этого рыхлого движения в динамичный блок глобального Юга и его друзей. Давайте создадим эффективную постоянную оперативную структуру, способную решать современные проблемы, стоящие перед глобальным Югом", - заключил Викрамасингхе.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.