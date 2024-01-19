МИД Белоруссии считает, что Движение неприсоединения должно уметь наводить мосты с Западом

Организация должна продемонстрировать больше возможностей для продвижения своих приоритетов в международных организациях, сказал министр Сергей Алейник

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Движение неприсоединения (ДН) должно быть способно наводить мосты с коллективным Западом. Об этом в ходе саммита ДН в Уганде заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Движение неприсоединения также должно быть способно находить компромиссы между своими членами и укреплять диалог, наводить мосты с остальным миром, в том числе с коллективным Западом. В конце концов нам придется примирять наши расхождения в политике. В этой связи хотелось бы напомнить о белорусской инициативе по скорейшему началу всеобъемлющего подлинного диалога в духе Сан-Франциско, от которого мы ни в коем случае не уйдем", - цитирует выступление министра пресс-служба белорусского МИД.

Алейник отметил, что движение должно развивать сотрудничество между своими членами на основе экономического прагматизма. "Прежде всего Беларусь считает, что Движение неприсоединения должно стать надежным щитом для своих членов. Сегодня в сложившихся условиях Движение неприсоединения как никогда должно быть более активным в деле взаимной поддержки своих членов в борьбе с возникающими глобальными вызовами, восстановлении мира и укреплении устойчивого развития", - сказал он.

"Движение неприсоединения должно продемонстрировать больше возможностей для продвижения своих приоритетов в международных организациях и, в частности, в ООН. Нам, странам ДН, необходимо вернуть к жизни все многосторонние механизмы сохранения международного мира и безопасности, защиты независимости суверенных государств", - указал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Алейник подчеркнул, что на фоне сложившейся в мире политической напряженности и крайней поляризации политик стран, беспрецедентного количества вооруженных конфликтов, деградации механизмов обеспечения международной безопасности, санкционных мер, ставящих под угрозу развитие многих стран, "наблюдается явный сдвиг глобального ландшафта в сторону подлинно многополярного мира". "И Движение неприсоединения призвано сыграть ведущую роль в этом процессе. Главная задача Движения неприсоединения - укрепить эту тенденцию и встать в центр многосторонних усилий по реагированию на глобальные вызовы", - заявил министр.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.