США не могут подтвердить достоверность испытания КНДР подводной системы ядерного оружия

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, независимо от того, имели эти испытания место или нет, действия Пхеньяна свидетельствуют о "продолжении провокаций"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Вашингтон пока не может подтвердить достоверность сообщений о проведении КНДР испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы поддерживаем контакт с нашими партнерами в Южной Корее, выясняем, какой информацией они обладают. Я не могу подтвердить заявления Северной Кореи о том, что они действительно испытали данное оружие", - сказал он.

Кирби утверждает, что независимо от того, имели эти испытания место или нет, действия Пхеньяна свидетельствуют о "продолжении провокаций" и о "наращивании [КНДР] передового военного потенциала, чтобы иметь возможность угрожать соседям и региону".

Центральное телеграфное агентство Кореи 19 января сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии. Ранее КНДР уже испытывала аппараты типа "Хэиль". После одного из таких испытаний государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что ими руководил лидер страны Ким Чен Ын, а само оружие может устроить "радиоактивное цунами" для уничтожения группировок кораблей и портов противника.