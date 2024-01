Принц Гарри покроет издержки на $1 млн после отказа от иска против газеты

По данным газеты Daily Express, сын британского короля хочет сосредоточиться на других задачах, включая судебное разбирательство с МВД Великобритании

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри будет вынужден покрыть судебные издержки на сумму, превышающую £750 тыс. (около $1 млн), после отзыва иска, поданного им против компании Associated Newspapers Ltd (ANL), издающей таблоиды Daily Mail и The Mail on Sunday. Об этом сообщила газета Daily Express.

Судебные издержки ANL составляют около 250 тыс. фунтов, а расходы самого принца на юристов, согласно оценке издания, вдвое больше. В пятницу за несколько часов до истечения срока подачи в суд документов истца представитель принца заявил, что тот не намерен продолжать тяжбу против издателя. Герцог Сассекский хочет сосредоточиться на других задачах, включая иск против МВД Великобритании, а также на "обеспечении безопасности своей семьи".

Иск был подан после того, как газета Mail on Sunday сообщила, что принц, отказавшийся от привилегий члена королевской семьи, пытался избежать трат на охрану во время визита в Великобританию. Сын короля с 2022 года судится с МВД, которое отказалось предоставлять ему телохранителей на время визитов в королевство. Автор колонки в The Mail on Sunday утверждал, что сначала принц Гарри хотел скрыть сам факт тяжбы, а затем пытался обелить свой имидж, заявив, что не претендовал на деньги налогоплательщиков, а якобы с самого начала предлагал МВД компенсировать расходы на телохранителей из спецподразделения Скотленд-Ярда.

Первоначально юристы принца настаивали на том, что суд не должен учитывать аргументы Mail on Sunday, настаивавшей, что ее сотрудник выражал "свое искреннее мнение" по поводу действий принца, а публикация не нанесла существенного вреда его репутации. В декабре 2023 года судья занял сторону ответчика, открыв путь к рассмотрению дела по существу с вызовом принца в суд. После этого сын Его Величества и отозвал свой иск.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл ранее предъявили несколько исков британским таблоидам, выиграв некоторые из них. Самую громкую победу принц одержал в декабре 2023 года, когда Высокий суд Лондона признал его жертвой телефонной прослушки, организованной с ведома сотрудников газеты Daily Mirror.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.