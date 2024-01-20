В Германии более 20% опрошенных сторонников либералов могут проголосовать за АдГ

По данным газеты Bild, 42% респондентов также высказались против запрета партии

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Более 20% немецких избирателей, которые поддерживают либералов, отметили, что рассматривают возможность проголосовать на выборах за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

По его данным, подобным образом проголосовали бы 22% сторонников либералов. 15% избирателей оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уже раздумывали проголосовать за АдГ. Для остальных партий данный показатель составляет от 5 до 12%. Среди всех респондентов (включая избирателей АдГ) доля достигает 29%.

Опрос проводился на фоне продолжающихся дискуссий о запрете "Альтернативы для Германии". В поддержку запрета АдГ высказались 44,9% респондентов, против - 42%, еще 13,1% не определились с выбором. Исследование проводилось 17 января. В нем принял участие 1 001 человек.

В последнее время некоторые политики ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против.

Призывы запретить партию зазвучали с новой силой после публикации портала Correctiv, который сообщил, что в ноябре 2023 года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовало несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему массовой депортации из Германии соискателей статуса беженца, а также "неассимилировавшихся граждан", уже получивших германский паспорт.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 24%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана "правоэкстремистской". Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ с предстоящими осенью выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.