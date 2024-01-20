Тейлор-Грин считает, что Зеленский просит о мире, но США хотят продолжения войны

Член Палаты представителей Конгресса США также призвала перестать выделять деньги Украине

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что американская администрация рассчитывает на продолжение украинского кризиса, в то время как руководство в Киеве просит о мире. Соответствующую публикацию она разместила в X (ранеее Twitter).

Законодатель прокомментировала статью газеты The New York Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе настаивал на усилении санкционного давления на РФ, "но не просил оружие для новых наступлений".

"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются выделить $60 млрд для продолжения войны на Украине. Это безумие", - заявила Тейлор-Грин. По ее словам, "Америка подтверждает, что это ее война".

"Никаких больше денег Украине! Дайте им заключить мир", - призвала Тейлор-Грин.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.