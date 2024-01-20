Times: численность британской армии через 10 лет может сократиться на треть

По данным издания, к 2026 году в вооруженных силах королевства будет служить 68 тыс. человек

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть. Такие оценки приводит газета The Times.

Издание отмечает, что при сохранении нынешних темпов сокращения численности армии к 2026 году этот показатель снизится с 76 тыс. до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тыс. человек. При этом союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо, и на изношенность военной техники.

В беседе с изданием отставной американский генерал заявил, что "возможности [британской армии] в последние несколько десятилетий сокращались". "Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был", - заявил собеседник издания.

В 2023 году телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что военное командование США больше не рассматривает британскую армию как боевую силу высшего класса в отличие от армий США, России, Китая и Франции и считает, что она скорее находится на уровне ВС Германии и Италии. Как отметил телеканал, Вашингтон послал Лондону сигнал о необходимости увеличения военных расходов в свете конфликта на Украине. По словам источников Sky News, на повышение боеготовности Сухопутных сил Великобритании понадобится десятилетие, если соответствующее решение будет принято.

В настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения: в 1990 году в сухопутных войсках служило вдвое больше военных. Согласно нынешним планам властей, численность армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек. В профильных комитетах парламента также обращают внимание на отток хорошо подготовленных кадров из британских ВС в частный сектор, где выше зарплаты и лучше условия труда. Проблемой стал и набор в вооруженные силы.