В Никарагуа намерены подать иск против Израиля в Международный суд ООН

В никарагуанском МИД отметили, что израильская сторона 9 октября 2023 года "решила начать тотальную осаду сектора Газа, который уже находился под удушающей 16-летней военной блокадой"

ГАВАНА, 20 января. /ТАСС/. Правительство Никарагуа намерено обратиться в Международный суд ООН с иском против Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявил МИД центральноамериканской республики в письме, адресованном израильскому дипведомству.

"Никарагуа призывает Израиль прекратить свои действия против палестинского народа и остановить военные операции в секторе Газа, а также соблюдать свои обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. <...> Никарагуа примет все меры, чтобы гарантировать уважение прав и интересов, защищаемых указанной конвенцией, включая обращение в Международный суд ООН", - говорится в письме, опубликованном порталом 19digital.

В никарагуанском МИД добавили, что Израиль 9 октября 2023 года "решил начать тотальную осаду сектора Газа, который уже находился под удушающей 16-летней военной блокадой".

"Израильские военные операции проводились и проводятся с массированными бомбардировками гражданского населения, включая места, значащиеся как дома, убежища, больницы, религиозные объекты и школы ООН, а также маршруты, определенные самой израильской армией как безопасные", - заявили никарагуанские дипломаты. По их мнению, "действия израильской армии сопровождались заявлениями ряда официальных лиц, которые могут свидетельствовать о намерениях совершить геноцид".

Ранее иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР, которые отметили, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.