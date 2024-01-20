СМИ: в Ираке используемую силами коалиции военную базу атаковали 20 ракетами

По сведениям телеканала Al Hadath, обстрел произвели иракские шиитские военные группировки

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.

Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силы безопасности в настоящее время прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.

О возможном причиненном ущербе на территории базы или пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.

Ранее шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".