20 января, 14:10,
обновлено 20 января, 14:34

СМИ: в Ираке используемую силами коалиции военную базу атаковали 20 ракетами

По сведениям телеканала Al Hadath, обстрел произвели иракские шиитские военные группировки

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.

Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силы безопасности в настоящее время прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.

О возможном причиненном ущербе на территории базы или пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.

Ранее шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане". 

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