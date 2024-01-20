Гутерриш заявил о необходимости постоянного представителя Африки в СБ ООН

Ведущая платформа мира парализована геополитическими разногласиями, отметил генсек ООН

ООН, 20 января. /ТАСС/. Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена. Убежденность в этом выразил глава всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Мир означает фокус на предотвращении [конфликтов], диалог и посредничество для разрешения разногласий и разрядки конфликтов <...>. Совет Безопасности ООН является главным примером. Ведущая платформа мира для урегулирования международных споров парализована геополитическими разногласиями, которые блокируют эффективные решения, - сказал он. - Как мы можем принять, что у африканского континента до сих пор нет постоянного представителя в Совете Безопасности ООН?".

Глава всемирной организации отметил, что Движение неприсоединения "на протяжении долгого времени подчеркивало системные недостатки Совета и необходимость реформ для того, чтобы сделать его [СБ] по-настоящему эффективным и представительным".

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.