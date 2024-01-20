В Ираке при атаке на военную базу несколько человек получили ранения

В их числе были два американца, сообщил портал Baghdad Today

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную на западе Ирака. Об этом сообщил портал Baghdad Today.

По его данным, в ходе ракетного обстрела были ранены несколько иракских военнослужащих, а также два американца, которые числились в бригаде обслуживания базы. Уточняется, что граждане США получили легкие ранения.

Со своей стороны представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул подтвердил, что в результате бомбардировки один иракский военнослужащий получил ранение, ущерб причинен зданию штаба 29-й бригады, размещенной на территории базы.

Ранее сообщалось, что база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами. По сведениям телеканал Al Hadath, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силы безопасности прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.

Ранее шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".