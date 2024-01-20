Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить агрессивные нападения Израиля

Дамаск также призвал Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности"

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии решительно осуждает атаку израильских ВВС на жилой квартал в Дамаске, в результате которой обрушился дом, погибли и получили ранения мирные граждане.

"Эта варварская агрессия доказывает преступный характер политики израильского оккупационного режима, который своими действиями подрывает безопасность в регионе и несет угрозу всему миру, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики, переданном агентством SANA. - Сирия требует от Совета Безопасности ООН принять незамедлительные меры, чтобы остановить эти агрессивные нападения и противостоять массовым убийствам гражданского населения, осуществляемым Израилем в секторе Газа".

Дамаск призывает Совбез ООН "выполнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности, привлечь к ответственности сионистских преступников, как политических, так и военных, положив конец их бесчеловечной и аморальной политике".

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в сирийской столице сообщил о том, что при ударе израильских ВВС по жилому кварталу Меззе на западе Дамаска погибли 10 мирных жителей. В заявлении представителя командования ВС Сирии указывалось, что "агрессивная акция Израиля была предпринята со стороны оккупированных Голанских высот". Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет противника, отметил представитель командования.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" генерал Юсеф Омид Заде. Вместе с ним погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийских военных, число которых не уточняется.