США заявили, что при атаке на базу в Ираке могли пострадать несколько американских военных

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов отметили, что военнослужащие проходят медобследование

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Несколько американских военных проходят медобследование на предмет черепно-мозговых травм после того, как база Айн-эль-Асад на востоке Ирака подвергалась атаке в субботу. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"20 января примерно в 18:30 по времени Багдада несколько баллистических ракет были запущены поддерживаемыми Ираном группировками на востоке Ирака по базе Айн-эль-Асад. Большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны, остальные попали по базе. Проводится оценка ущерба. Несколько американских военнослужащих проходят медобследование на предмет черепно-мозговой травмы. По меньшей мере один иракский военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении CENTCOM в X.

Телеканал Al Hadath сообщал, что база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами. По его сведениям, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района Аль-Багдади в западной части провинции Анбар. Иракские силы безопасности прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.

Шиитские формирования ранее предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".