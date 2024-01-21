Пхеньян считает, что сотрудничество КНДР и РФ продвигает строительство многополярного мира

В сообщении аппарата помощников министра иностранных дел республики говорится, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами "стали мощной стратегической крепостью и локомотивом в защите глобального мира и безопасности"

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Двустороннее сотрудничество КНДР и РФ стало мощной основой и движущей силой на пути к построению многополярного мира. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Обе стороны признали, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, которые являются самостоятельными суверенными государствами, стали мощной стратегической крепостью и локомотивом в защите глобального мира и безопасности, продвижении строительства многополярного мира. Стороны выразили твердую волю к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и тактического взаимодействия для защиты основных интересов двух стран", - отмечается в сообщении.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На этой неделе РФ посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в ходе поездки она провела встречи с Лавровым, Путиным, а также с вице-премьером РФ Александром Новаком.