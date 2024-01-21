Welt: Украина отдает участки фронта из-за нехватки военнослужащих

Журналист Кристоф Ваннер в эфире телеканала заявил, что "россияне знают о том, что у украинцев имеются некоторые проблемы с боеприпасами"

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Киев испытывает нехватку солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за этого ему приходится сдавать некоторые участки фронта. Об этом в субботу сообщил журналист Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt.

"Россияне знают о том, что у украинцев на данный момент имеются некоторые проблемы с боеприпасами. Киев также не имеет такого большого количества солдат, как он себе представляет", - заявил журналист. Он отметил, что из-за этого ВСУ приходится отдавать небольшие участки фронта для переброски своих войск в более "слабые места".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась. По его оценке, проблема пополнения армии стоит даже острее, чем проблема нехватки снарядов.

18 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Он попросил западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему, назвав усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.