Трамп считает, что США при Байдене превратились в свалку

Бывший американский лидер заявил, что нынешнее руководство страны "ничего не делает правильно, и при этом за это никого не увольняют"

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты при действующем президенте Джо Байдене превратились в свалку для остального мира. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

"При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира", - сказал он.

Трамп охарактеризовал действующего американского лидера как "угрозу демократии". "Они [администрация Байдена] ничего не делают правильно, и при этом за это никого не увольняют", - добавил он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.