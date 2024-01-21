СМИ: Хайкоу стимулирует инновации путем защиты интеллектуальных прав

Как отмечают авторы газеты Hainan Daily, важную роль в модернизации Хайнаньского порта свободной торговли продолжит играть Государственная зона высокотехнологичного отраслевого развития Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Власти города Хайкоу (административный центр южнокитайской провинции Хайнань) в ближайшие годы планируют существенно ускорить развитие местного инновационного сектора путем усовершенствования системы защиты прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщила газета Hainan Daily.

Как отмечают авторы издания, важную роль в модернизации Хайнаньского порта свободной торговли продолжит играть Государственная зона высокотехнологичного отраслевого развития Хайкоу. В 2022 году предприятия, расположенные в этом технопарке, зарегистрировали вдвое больше патентов на изобретения, чем в 2021-м. Порядка 45% всех лицензий, выдаваемых правительством города, приходится на этот наукоград.

Местная администрация, как отмечается, планирует развивать целостную отраслевую цепочку, включающую компании, которые занимаются как оформлением лицензий, так и решением вопросов, связанных с практическим применением новейших разработок и предоставлением широкого спектра специализированных услуг, в том числе по защите правообладателей. "На этот раз нас выбрали в качестве национальной экспериментальной площадки для интенсивного кластерного развития индустрии услуг в области интеллектуальной собственности, <...> для ее защиты мы будем всесторонне содействовать обеспечению высокого качества сервиса", - прокомментировало руководство высокотехнологичной зоны Хайкоу.

Ожидается, что благодаря новой модели обслуживания обладателей прав на новейшие разработки и внедрению режима "одного окна" город сможет обеспечить интеграцию интеллектуальных ресурсов, необходимых для превращения Хайнаня в ведущий научно-производственный центр Китая и Юго-Восточной Азии. Решением споров, касающихся прав на изобретения, занимается специальный арбитражный суд Хайнаньского порта свободной торговли, который постоянно взаимодействует с компетентной юридической инстанцией указанной высокотехнологичной зоны и позволяет оперативно решать соответствующие проблемы.

Хайнаньский порт свободной торговли имеет 13 ключевых зон развития, 4 из них расположены в Хайкоу. Их задача - поддерживать долгосрочный устойчивый рост региональной экономики, создавать надежную основу для кластера стратегических отраслей, ориентированных на выпуск передовой наукоемкой продукции и современных услуг с высокой добавленной стоимостью.

К 2025 году администрация Хайкоу планирует завершить формирование интегрированной системы по защите прав на интеллектуальную собственность, которая позволит максимально упростить процедуры по получению патентов для изобретателей и организаций, владеющих ноу-хау, всевозможными новейшими разработками и технологиями. Предполагается, что это позволит заметно ускорить развитие передового научно-промышленного кластера Хайнаня.