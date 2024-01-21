Президент Египта назвал неприемлемым соглашение между Эфиопией и Сомалилендом

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что его государство "придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств", однако в случае, если Могадишо попросит Каир об этом, последнему придется принять участие в разрешении сложившейся ситуации

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Соглашение между Эфиопией и самопровозглашенным государством Сомалиленд является неприемлемым, Египет отвергает все попытки нарушить территориальную целостность Сомали. С таким заявлением выступил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам переговоров с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Каире.

"Соглашение между Эфиопией и Сомалилендом не является приемлемым ни для одной из сторон. Мы отвергаем вмешательство во внутренние дела Сомали и попытки посягнуть на ее территориальную целостность", - подчеркнул ас-Сиси. Он напомнил, что Сомали является частью Лиги арабских государств и потому имеет право на военную помощь других арабских стран в случае необходимости. "Я говорю это не в качестве угрозы, а чтобы все страны понимали: мы не позволим угрожать безопасности Сомали, и никому не следует испытывать терпение Египта", - предупредил ас-Сиси.

Президент Египта также указал, что его государство "придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств", однако в случае, если Могадишо попросит Каир об этом, последнему придется принять участие в разрешении сложившейся ситуации.

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент самопровозглашенного государства Сомалиленд Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила эфиопская газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Международное сообщество признает Сомалиленд частью Сомали.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны, однако в Эфиопии настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов. Аддис-Абеба заявила, что "не утверждает, что признает эту самопровозглашенную республику, но проведет углубленную оценку с целью выработать позицию в отношении усилий Сомалиленда по получению международного признания".