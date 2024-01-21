WSJ: США, Египет и Катар продвигают новую сделку по освобождению заложников в Газе

Новое предложение представляет собой план, согласно которому после освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников последует полноценное прекращение огня в анклаве, уточняет газета

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с Египтом и Катаром подталкивают Израиль и палестинское движение ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах.

По ее сведениям, новое предложение представляет собой план, согласно которому после освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников последует полноценное прекращение огня в анклаве. Отмечается, что ни одна из сторон по не согласилась на подобную сделку, однако само желание ХАМАС и Израиля обсуждать ее расценивается как шаг вперед. Как ожидается, переговоры по этому соглашению будут организованы в Каире через несколько дней.

Согласно плану, сначала ХАМАС предлагается отпустить всех заложников из числа гражданских, за что Израиль освободит несколько сотен палестинских заключенных, а также выведет свои силы из городов анклава, обеспечит свободу передвижения в секторе Газа, а также разрешит увеличить вдвое объем поставок гуманитарной помощи. Вторая часть сделки предусматривает освобождение ХАМАС израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Третий план подразумевает освобождение из заложников израильских военных в обмен на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет вывести часть своих сил из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.