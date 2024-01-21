The Daily Telegraph назвала аналогом "линии Суровикина" украинские оборонительные рубежи

По информации газеты, украинское военное командование переходит к "активной обороне"

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Украина занимается возведением оборонительных рубежей, которые напоминают российскую "линию Суровикина". Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что украинское военное командование переходит к "активной обороне", устанавливая противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", и создавая подземные пункты управления. Оборонительные сооружения, в частности, возводятся на подступах к Красному Лиману, Авдеевке и Красноармейску в ДНР, Купянску в Харьковской области и Чернигову, а также на границе с Белоруссией.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство приняло решение выделить рекордные средства на обустройство оборонительных рубежей - около $465 млн. Еще в декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений.