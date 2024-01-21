В США заявили, что стране потребуется время для уничтожения запасов вооружений хуситов

Зампомощника президента страны по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что у них есть запасы современных вооружений, предоставленных хуситам или во многих случаях полученных ими при помощи Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы лишить йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" возможности проводить атаки в Красном море, однако уничтожение запасов вооружений хуситов займет некоторое время. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы работаем над тем, чтобы снизить возможности хуситов продолжать осуществление этих атак. У них есть запасы современных вооружений, предоставленных им или во многих случаях полученных ими при помощи Ирана. И мы уничтожаем эти запасы, чтобы они со временем не могли осуществлять столько нападений. Это потребует некоторого времени", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

"Это (нападения на суда в Красном море - прим. ТАСС) атака не только на Соединенные Штаты, это нападение на всю мировую экономику", - добавил Файнер.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.

Хуситы прокомментировали свои потери только один раз - 12 января военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что в результате ударов США и Великобритании погибли пять человек, еще шесть получили ранения.