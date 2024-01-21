Самолеты коалиции США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что подобные действия продолжают создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Истребители международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей Rafale коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал он.

Кулить добавил, что в провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Нахшебба один сирийский военнослужащий получил ранения.