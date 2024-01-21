Генсек ООН заявил, что украинские беженцы имеют право на защиту

Антониу Гутерриш отметил, что ко всем беженцам следует относиться одинаково

ООН, 21 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что украинские беженцы, обладают теми же правами, что и все остальные беженцы, включая право на защиту.

В столице Уганды Кампале, где проходит саммит "Группы 77 плюс Китай" журналисты попросили Гутерриша прокомментировать соглашение, позволяющее властям Великобритании депортировать нелегальных мигрантов в Руанду, а также возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа.

"Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны выполнять свои обязательства, согласно законодательству о беженцах", - сказал он, добавив, что ООН не согласна с решением Великобритании. "У украинских беженцев, конечно же, есть право на защиту. Все беженцы равны, и у всех беженцев равные права", - заключил генсек всемирной организации.

В декабре 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild заявил, что Киев намеревается в 2024 году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. По его словам, пока ведутся обсуждения того, что произойдет, если украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, уехавшие за границу, добровольно не придут в призывные центры. Bild уточнила, что с февраля 2022 года в Германию с Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как в ВСУ попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.