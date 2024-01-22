Главы МИД 27 стран ЕС обсудят помощь Украине и урегулирование на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке станут главными темами первого в этом году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Как рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД обсудят военную и финансовую поддержку Украины, которую блокирует Венгрия. Будапешт не дает согласия на выделение Киеву восьмого по счету транша военной помощи в €500 млн и одобрение новой программы в €50 млрд.

Что касается конфликта между Израилем и Палестиной, то, по словам дипломата, министры иностранных дел стран ЕС проведут переговоры с главами МИД обеих сторон с целью способствовать политическому урегулированию.

Помощь Украине

Как рассказал высокопоставленный представитель ЕС, по традиции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформирует европейских коллег о ситуации на фронте и потребностях Киева. "Задача - посмотреть, как идут дела (на линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), как усилить поддержку Украины - военную и финансовую", - сказал он.

По словам дипломата, главы МИД обсудят и подготовку к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля, на котором страны сообщества должны согласовать новую программу помощи Киеву в 50 млрд евро, ее блокирует Венгрия. Как указал представитель Евросоюза, эта финансовая помощь является "абсолютным приоритетом" для сообщества.

Кроме того, отметил дипломат, Будапешт еще не разблокировал выделение Евросоюзом Украине восьмого транша военной помощи на 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира. Работа в этом направлении также ведется.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт между Палестиной и Израилем будет в центре внимания глав МИД 27 стран Евросоюза, которые проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины, также планируется рабочий ланч с главами МИД Египта, Иордании и Саудовской Аравии. По словам дипломата, ЕС намеревается обсудить политическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Он также сообщил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, но никакие конкретные даты пока не определены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.