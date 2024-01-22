Хейли считает, что психическое здоровье Трампа ухудшилось

Экс-постпред США при ООН обосновала это несколькими оговорками бывшего президента страны, которые он допустил за последнее время

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Бывший американский постпред при ООН Никки Хейли полагает, что психическое здоровье ее соперника в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за последние годы ухудшилось. Такое мнение она выразила в эфире телеканала CBS в воскресенье.

"Мы видим, что он не на том уровне, на каком был в 2016 году. Мы видим определенное ухудшение", - отметила Хейли, говоря о психическом состоянии 77-летнего Трампа, который ранее был президентом США.

"Если обратить внимание, несколько моментов было недавно. Я имею в виду, он утверждал, что [действующий президент США] Джо Байден втянет нас во Вторую мировую войну. Как я понимаю, он имел в виду третью мировую войну. Он сказал, что соперничал на выборах с [бывшим] президентом [США Бараком] Обамой. Он никогда не соперничал на выборах с президентом Обамой. Он говорит, что именно я не допустила охрану в Капитолий 6 января. 6 января я не находилась рядом с Капитолием", - подчеркнула Хейли, которая ранее была губернатором штата Южная Каролина. 6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов.

Как полагает Хейли, естественно, что у человека в таком возрасте "психическая устойчивость продолжает ухудшаться". "Такова человеческая природа. Мы это знаем", - добавила она. Хейли во время выступления в Нью-Гэмпшире в субботу выразила сомнения в том, что состояние психического здоровья Трампа позволит ему в случае победы на выборах вновь выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне.

В интервью CBS Хейли, говоря о Трампе, утверждала: "Нельзя, чтобы [на посту президента] был кто-то, кто пытается подружиться с диктаторами, которые хотят нас убить". "Когда по всему миру идут войны и имеет место нестабильность, наша цель состоит в том, чтобы предотвратить войну. И это нельзя сделать, пытаясь с ними подружиться", - добавила она.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.