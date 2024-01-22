Израиль заявил, что пропустил в Газу в минувшие сутки 260 грузовиков с гуманитарным грузом

Еврейское государство утверждает, что это самый высокий показатель с начала конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израильские власти к утру понедельника пропустили 260 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны страны.

"За воскресенье [21 января] в общей сложности 260 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и доставлены в Газу", - указали в ведомстве, отметив, что "это самый высокий показатель" с начала конфликта.

Также в управлении уточнили, что 121 машина с гуманитарной помощью была досмотрена и въехала на территорию палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах", а еще 139 грузовиков прошли через КПП "Керем-Шалом". "Количество гуманитарной помощи, которое может попасть в сектор Газа, не ограничено", - подчеркнули в управлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.